Viaggi all’estero a Natale: ETA per Londra, ESTA per gli Usa e documenti validi

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Chi va all’estero per le feste deve controllare i documenti per tempo. Per entrare nel Regno Unito gli italiani hanno bisogno dell’ETA, l’autorizzazione elettronica che costa 20 sterline, oltre al passaporto. Per gli Stati Uniti serve l’ESTA. Nei Paesi dell’Unione europea basta la carta d’identità, purché sia valida per l’espatrio. Dal 3 agosto 2026 non lo sono più quelle di carta.

Regno Unito: l’ETA

L’ETA (Electronic Travel Authorisation) non è un visto ma un permesso digitale collegato al passaporto. È obbligatoria per i cittadini dell’Unione europea dal 2 aprile 2025 e viene controllata all’imbarco dal 25 febbraio 2026: senza ETA la compagnia aerea può negare l’imbarco.

Costo : 20 sterline a persona, compresi i bambini, dall’8 aprile 2026.

: 20 sterline a persona, compresi i bambini, dall’8 aprile 2026. Durata : due anni, o fino alla scadenza del passaporto. Permette più viaggi, ciascuno fino a sei mesi.

: due anni, o fino alla scadenza del passaporto. Permette più viaggi, ciascuno fino a sei mesi. Come si chiede : solo sul sito ufficiale gov.uk/eta o con l’app ufficiale UK ETA. Servono passaporto, foto e una carta di pagamento.

: solo sul sito ufficiale gov.uk/eta o con l’app ufficiale UK ETA. Servono passaporto, foto e una carta di pagamento. Tempi: la risposta arriva spesso in pochi minuti, ma il governo britannico consiglia di fare la domanda almeno tre giorni lavorativi prima della partenza.

Per il Regno Unito non basta la carta d’identità: serve il passaporto.

Stati Uniti: l’ESTA

Gli italiani possono entrare negli Usa senza visto per turismo fino a 90 giorni, con il passaporto elettronico e l’ESTA approvato.

Costo : circa 40 dollari dal 30 settembre 2025.

: circa dal 30 settembre 2025. Durata : due anni, o fino alla scadenza del passaporto.

: due anni, o fino alla scadenza del passaporto. Come si chiede: solo sul sito ufficiale esta.cbp.dhs.gov o con l’app ufficiale. La domanda va fatta almeno 72 ore prima della partenza.

Attenzione ai siti falsi

Per ETA ed ESTA circolano molti siti che si presentano come ufficiali e fanno pagare cifre molto più alte, anche 80 o 100 euro, per lo stesso servizio. I siti ufficiali finiscono con .gov.uk per il Regno Unito e con .gov per gli Stati Uniti. Chi chiede il codice fiscale o somme più alte della tariffa ufficiale non è il sito del governo.

Unione europea: la carta d’identità di carta non vale più

Dal 3 agosto 2026, per effetto del regolamento europeo 2019/1157, le carte d’identità cartacee non sono più valide come documento per l’espatrio, anche se riportano una data di scadenza successiva (per la loro validità è stata comunque varata una proroga). Per viaggiare nei Paesi Ue serve la carta d’identità elettronica (CIE) o il passaporto.

La CIE si chiede al Comune di residenza, di solito su appuntamento: conviene muoversi subito, perché a dicembre le agende si riempiono. Ad Agropoli il tempo di attesa per una Carta di identità elettronica è breve così come nei centri più grandi, basta anche una settimana. Nei centri più piccoli del Cilento, Vallo di Diano e Alburni possono essere anche superiori ma secondo le segnalazioni non superano comunque le due settimane.

Per i cittadini italiani non cambia nulla con i nuovi sistemi europei di controllo alle frontiere. L’EES, il registro digitale di ingressi e uscite, riguarda chi arriva da Paesi extra Ue. L’ETIAS, l’autorizzazione da 20 euro per i viaggiatori extra Ue, non è ancora partito.

Il passaporto in provincia di Salerno

Chi non ha il passaporto, o lo ha scaduto, deve chiederlo per tempo:

negli uffici postali abilitati del progetto Polis, presenti nei Comuni sotto i 15.000 abitanti. In provincia di Salerno gli uffici abilitati sono 142, e il passaporto può essere spedito a casa;

abilitati del progetto Polis, presenti nei Comuni sotto i 15.000 abitanti. In provincia di Salerno gli uffici abilitati sono 142, e il passaporto può essere spedito a casa; alla Questura di Salerno e nei commissariati, prenotando sul sito della Polizia di Stato. Per chi deve partire con urgenza documentata c’è l’agenda prioritaria.

I bambini

Anche i minori devono avere un proprio documento: ETA ed ESTA vanno chieste per ciascun bambino. Per viaggiare senza i genitori o con un solo genitore possono servire documenti aggiuntivi: le indicazioni sono sul sito della Polizia di Stato.

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