Campo Torre di Agropoli, verso la riapertura per gli allenamenti

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Il conto alla rovescia per il ritorno in campo al “Gianfranco Torre” di Agropoli è ufficialmente iniziato. Nei giorni scorsi si sono concluse con esito positivo le operazioni di collaudo del sottofondo e, nelle prossime giornate, gli operai concluderanno la posa del nuovo manto in erba sintetica. L’impianto tornerà così fruibile a breve, garantendo in una prima fase la ripresa regolare degli allenamenti.

Una boccata d’ossigeno per le società calcistiche locali

La riapertura parziale rappresenta un passaggio cruciale per l’intero movimento calcistico agropolese. Negli ultimi mesi, prime squadre e settori giovanili del territorio hanno affrontato una complessa emergenza logistica, concentrando le proprie attività sul solo campo “Polito” in località Mattine.

La pressione sugli impianti cittadini si è intensificata a causa dell’indisponibilità dello stadio “Raffaele Guariglia”. La struttura principale della città è infatti utilizzata in via prioritaria dalla Scafatese, impegnata nel campionato di Serie C, oltre che dall’U.S. Agropoli. Proprio i delfini biancazzurri, complice la concomitanza con le gare di atletica leggera e i necessari interventi di manutenzione al manto erboso del Guariglia, sono stati già costretti a due trasferimenti temporanei lontano dalle mura amiche, dividendo gli impegni tra Santa Maria di Castellabate e Capaccio Capoluogo.

Gli interventi del progetto di riqualificazione

Il cantiere al “Gianfranco Torre”, avviato già prima della pausa estiva, punta a restituire alla comunità una struttura moderna e funzionale. Il piano di ammodernamento comprende due direttrici principali:

Sostituzione del terreno di gioco: rimozione della vecchia superficie e posa di un tappeto sintetico di nuova generazione, preceduta dal livellamento e dal collaudo tecnico del fondo.

rimozione della vecchia superficie e posa di un tappeto sintetico di nuova generazione, preceduta dal livellamento e dal collaudo tecnico del fondo. Rifacimento degli spogliatoi: ristrutturazione completa dei locali di servizio a supporto di atleti e staff tecnici.

Un impianto atteso da diciotto anni

La necessità di un intervento strutturale era ormai improrogabile. Inaugurato il 21 settembre 2008, il campo “Gianfranco Torre” non aveva mai beneficiato di opere di manutenzione straordinaria nell’arco di diciotto anni. L’intenso utilizzo quotidiano, diviso tra competizioni ufficiali e sedute di preparazione atletica, aveva progressivamente deteriorato il vecchio manto sintetico, rendendo indispensabile l’investimento richiesto a gran voce dalle società sportive del comprensorio.