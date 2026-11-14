Tredicesima e bonus Natale 2026: quando arrivano pensioni e stipendi di dicembre

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La tredicesima 2026 arriva ai pensionati martedì 1° dicembre, insieme alla pensione di dicembre. L’Inps paga infatti le pensioni il primo giorno bancabile di ogni mese. Chi ha una pensione bassa troverà nel cedolino anche il cosiddetto bonus Natale, fino a 154,94 euro.

Pensionati: si paga il 1° dicembre

La data vale per chi riceve la pensione sul conto in banca, sul conto BancoPosta, sul libretto o sulla carta Postepay Evolution. Chi ritira in contanti negli uffici postali deve seguire la turnazione alfabetica che Poste Italiane comunica ogni mese per la provincia di Salerno. In contanti si possono ritirare solo importi fino a 1.000 euro netti.

Chi ha la carta può prelevare anche dagli sportelli automatici Postamat, senza fare la fila. Il cedolino con l’importo esatto si può controllare nell’area riservata del sito dell’Inps, con Spid, Cie o Cns.

Quanto vale la tredicesima

La tredicesima è una mensilità in più. Per chi è in pensione da tutto l’anno corrisponde all’importo di una pensione mensile lorda. Per chi è andato in pensione durante l’anno si calcola in proporzione ai mesi. Viene tassata con l’Irpef come la pensione, quindi il netto può essere diverso dalla mensilità ordinaria.

Il bonus fino a 154,94 euro

Il bonus è previsto dalla legge n. 388 del 2000 e l’Inps lo paga in automatico, senza domanda, a chi ha pensioni basse. Spetta per intero a chi ha una pensione annua non superiore al trattamento minimo, che nel 2026 è di 611,85 euro al mese, circa 7.954 euro l’anno. Chi supera di poco il minimo riceve un importo ridotto.

Contano anche i redditi: per il 2026 il reddito personale non deve superare 11.931,08 euro e quello della coppia, per i pensionati sposati. Chi pensa di averne diritto e non lo trova nel cedolino può chiedere una verifica all’Inps o a un patronato.

La quattordicesima a dicembre

Con la pensione di dicembre l’Inps paga anche la quattordicesima a chi ha maturato i requisiti nella seconda metà dell’anno, per esempio chi ha compiuto 64 anni dopo luglio, con redditi entro i limiti previsti. Gli altri l’hanno ricevuta a luglio.

Dipendenti pubblici e privati

Dipendenti pubblici (scuola, sanità, forze dell’ordine): la tredicesima arriva con lo stipendio di dicembre, che viene pagato in anticipo. La data indicata di solito è intorno al 15 dicembre .

(scuola, sanità, forze dell’ordine): la tredicesima arriva con lo stipendio di dicembre, che viene pagato in anticipo. La data indicata di solito è intorno al . Dipendenti privati: non c’è una data unica. Decidono il contratto collettivo o l’azienda, ma la tredicesima va pagata entro le feste, di solito tra metà dicembre e il 23.

Altri pagamenti di dicembre

Assegno unico : per chi non ha variazioni la rata di dicembre arriva il 16 e 17 dicembre , secondo il calendario dell’Inps.

: per chi non ha variazioni la rata di dicembre arriva il , secondo il calendario dell’Inps. Assegno di inclusione: la ricarica mensile di dicembre è prevista per il 23 dicembre, anticipata per le feste.

Nessuna tassa più bassa sulla tredicesima

La legge di bilancio 2027, che il Parlamento sta discutendo, non prevede una riduzione delle tasse sulla tredicesima, a differenza di quanto si era ipotizzato nelle settimane scorse. Le novità della manovra sono spiegate nel nostro approfondimento.

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