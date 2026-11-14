Attualità

Tredicesima e bonus Natale 2026: quando arrivano pensioni e stipendi di dicembre

I pensionati ricevono la tredicesima il 1° dicembre insieme alla pensione. Chi ha un assegno basso trova anche il bonus di fine anno. Le date per dipendenti pubblici e privati.

Ernesto Rocco
Euro
3 min di letturaCommenta

La tredicesima 2026 arriva ai pensionati martedì 1° dicembre, insieme alla pensione di dicembre. L’Inps paga infatti le pensioni il primo giorno bancabile di ogni mese. Chi ha una pensione bassa troverà nel cedolino anche il cosiddetto bonus Natale, fino a 154,94 euro.

Pensionati: si paga il 1° dicembre

La data vale per chi riceve la pensione sul conto in banca, sul conto BancoPosta, sul libretto o sulla carta Postepay Evolution. Chi ritira in contanti negli uffici postali deve seguire la turnazione alfabetica che Poste Italiane comunica ogni mese per la provincia di Salerno. In contanti si possono ritirare solo importi fino a 1.000 euro netti.

Chi ha la carta può prelevare anche dagli sportelli automatici Postamat, senza fare la fila. Il cedolino con l’importo esatto si può controllare nell’area riservata del sito dell’Inps, con Spid, Cie o Cns.

Quanto vale la tredicesima

La tredicesima è una mensilità in più. Per chi è in pensione da tutto l’anno corrisponde all’importo di una pensione mensile lorda. Per chi è andato in pensione durante l’anno si calcola in proporzione ai mesi. Viene tassata con l’Irpef come la pensione, quindi il netto può essere diverso dalla mensilità ordinaria.

Il bonus fino a 154,94 euro

Il bonus è previsto dalla legge n. 388 del 2000 e l’Inps lo paga in automatico, senza domanda, a chi ha pensioni basse. Spetta per intero a chi ha una pensione annua non superiore al trattamento minimo, che nel 2026 è di 611,85 euro al mese, circa 7.954 euro l’anno. Chi supera di poco il minimo riceve un importo ridotto.

Contano anche i redditi: per il 2026 il reddito personale non deve superare 11.931,08 euro e quello della coppia, per i pensionati sposati. Chi pensa di averne diritto e non lo trova nel cedolino può chiedere una verifica all’Inps o a un patronato.

La quattordicesima a dicembre

Con la pensione di dicembre l’Inps paga anche la quattordicesima a chi ha maturato i requisiti nella seconda metà dell’anno, per esempio chi ha compiuto 64 anni dopo luglio, con redditi entro i limiti previsti. Gli altri l’hanno ricevuta a luglio.

Dipendenti pubblici e privati

  • Dipendenti pubblici (scuola, sanità, forze dell’ordine): la tredicesima arriva con lo stipendio di dicembre, che viene pagato in anticipo. La data indicata di solito è intorno al 15 dicembre.
  • Dipendenti privati: non c’è una data unica. Decidono il contratto collettivo o l’azienda, ma la tredicesima va pagata entro le feste, di solito tra metà dicembre e il 23.

Altri pagamenti di dicembre

  • Assegno unico: per chi non ha variazioni la rata di dicembre arriva il 16 e 17 dicembre, secondo il calendario dell’Inps.
  • Assegno di inclusione: la ricarica mensile di dicembre è prevista per il 23 dicembre, anticipata per le feste.

Nessuna tassa più bassa sulla tredicesima

La legge di bilancio 2027, che il Parlamento sta discutendo, non prevede una riduzione delle tasse sulla tredicesima, a differenza di quanto si era ipotizzato nelle settimane scorse. Le novità della manovra sono spiegate nel nostro approfondimento.

Leggi anche: Tutte le notizie sulle pensioni · ISEE 2027: perché va rinnovato a gennaio

Continua a leggereNatale 2026 a Castellabate: al via l’iter per le luminarieLeggi l'articolo →Continua a leggereAllerta meteo in Campania: cosa significano i colori e in quale zona ricade il tuo comune del CilentoLeggi l'articolo →Continua a leggereComunità Montana Alburni: 280mila euro per la viabilitàLeggi l'articolo →
Commenti

Nessun commento per ora. Scrivi tu il primo.

Argomenti
Altre notizie di Attualità
Tutte le notizie di Attualità →
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google

Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.

Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app
Nessun commento
Il tuo commento

I commenti sono moderati: compaiono dopo l'approvazione della redazione. Non sono ammessi insulti, accuse a persone, dati personali e pubblicità. Il nome è obbligatorio; l'email è facoltativa e non viene pubblicata.

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità