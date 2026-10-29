Pensioni di novembre, via ai pagamenti con Poste Italiane: date, prelievi ATM e consigli utili

A partire dal primo giorno del mese, i trattamenti pensionistici di novembre saranno regolarmente messi in pagamento da Poste Italiane. Le somme risultano immediatamente fruibili per tutti i cittadini che hanno scelto l’accredito automatico su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o carta Postepay Evolution, offrendo la possibilità di gestire l’incasso attraverso canali digitali o tradizionali.

Accrediti automatici e prelievi agli sportelli automatici Postamat

I titolari di Carta di Debito associata a conti correnti o libretti postale, insieme ai possessori di Postepay Evolution, possono prelevare il denaro contante in totale autonomia senza doversi rivolgere agli sportelli fisici. L’operazione è effettuabile tramite la rete dei 171 ATM Postamat distribuiti sull’intero territorio provinciale, garantendo rapidità ed evitando le fila negli uffici.

Modalità di ritiro in ufficio postale e procedura di delega

Per quanti preferiscono o necessitano di riscuotere la pensione direttamente allo sportello, è obbligatorio esibire un documento di identità in corso di validità. Qualora il titolare sia impossibilitato a recarsi di persona, la normativa consente di conferire delega formale a una persona di fiducia per l’effettuazione del prelievo per suo conto.

Copertura assicurativa gratuita sul contante prelevato

Un elemento di particolare rilevanza riguarda la tutela dei pensionati contro i furti. I possessori di Carta di Debito abbinata a conti o libretti beneficeranno automaticamente e gratuitamente di una polizza assicurativa: la copertura prevede un rimborso fino a 700 euro all’anno nell’eventualità di furto del contante, a condizione che l’evento si verifichi nelle due ore successive al prelievo eseguito presso gli uffici postali o la rete ATM Postamat.

Raccomandazioni per evitare code e tempi di attesa

Per ottimizzare la gestione dei flussi e garantire un servizio più agevole, Poste Italiane raccomanda ai cittadini di pianificare con attenzione l’accesso alle sedi fisiche. L’invito rivolto alla clientela è quello di privilegiare i giorni successivi ai primi del mese e di recarsi agli sportelli preferibilmente durante la tarda mattinata o nelle ore pomeridiane, così da contenere i tempi di attesa ed evitare i momenti di maggiore affluenza.