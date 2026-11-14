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Allarme furti ad Agropoli: tre colpi in centro in una settimana

Cresce la preoccupazione per i furti ad Agropoli: vetrine sfondate in via De Gasperi e via Pio X. Leggi la ricostruzione dei fatti e gli aggiornamenti.

Ernesto Rocco
Allarme furti ad Agropoli: tre colpi in centro in una settimana
3 min di letturaAggiornato il

La tensione resta alta tra i commercianti e i residenti di Agropoli. Nel giro di una sola settimana si sono verificati tre distinti episodi criminali nel cuore della città, delineando un quadro che alimenta preoccupazione per la sicurezza delle attività commerciali del centro urbano. L’ultimo raid è stato scoperto questa mattina in via Alcide De Gasperi, colpendo ancora una volta il settore dell’abbigliamento.

L’ultimo colpo in via Alcide De Gasperi

Ad accorgersi dell’accaduto è stata la titolare dell’esercizio commerciale al momento dell’apertura mattutina. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno agito forzando e divelgendo completamente il vetro della porta d’ingresso per guadagnare l’accesso ai locali.

Una volta all’interno dell’attività, i responsabili hanno fatto razzia di diversi articoli esposti, concentrandosi in particolare su:

  • Borse
  • Collane
  • Accessori vari

Oltre al valore della merce sottratta, restano ingenti i danni strutturali causati all’infisso dell’ingresso. La proprietaria ha espresso tutto il proprio rammarico per l’accaduto, lanciando un appello pubblico affinché chiunque abbia notato movimenti sospetti o dettagli utili nelle ore notturne si faccia avanti per segnalare l’episodio.

La sequenza dei furti nel centro cittadino

L’episodio di via De Gasperi non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in una scia di azioni ravvicinate che hanno interessato altre arterie centrali di Agropoli nei giorni immediatamente precedenti. Le modalità operative riscontrate mostrano forti analogie tra i diversi interventi.

Il raid precedente in via Pio X

Pochi giorni prima, un’azione pressoché identica aveva preso di mira un’altra attività di vendita al dettaglio situata in via Pio X. Anche in quella circostanza, ad agire sarebbe stato un malvivente solitario che ha utilizzato la forza bruta per sfondare la vetrata d’ingresso. Una volta dentro, il responsabile era riuscito ad asportare capi di abbigliamento e scarpe, dileguandosi prima dell’arrivo dei soccorsi.

Il tentato furto in un ristorante

La sequenza della settimana era iniziata con un primo campanello d’allarme registrato presso un’attività di ristorazione di località Moio. Un uomo era stato notato mentre tentava di introdursi all’interno del locale. In quel caso, il colpo non era andato a segno esclusivamente grazie all’attivazione del sistema di allarme e al tempestivo arrivo del proprietario, fattori che avevano costretto il malintenzionato a darsi alla fuga a mani vuote.

Sicurezza e vigilanza: la richiesta dei commercianti

Il ripetersi di questi episodi con cadenza ravvicinata e con tecniche simili — basate sullo sfondamento rapido delle vetrine — ha riacceso il dibattito sulla tutela del tessuto commerciale agropolese. La facilità con cui gli ingressi sono stati violati nelle arterie principali del centro spinge gli operatori economici a chiedere maggiore attenzione e controlli mirati nelle fasce orarie più critiche, mentre proseguono gli accertamenti per risalire all’identità dei responsabili.

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