A Stio e a Padula, dipendenti in pensione: continueranno a lavorare gratis per l’Ente

Vanno in pensione ma la voglia di dare ancora il loro contributo alla comunità è tanta, così come la necessità dei Comune di Stio e di Padula di avere a disposizione personale qualificato e affidabile per poter offrire servizi efficienti ed efficaci alla comunità, in attesa che vengano assunti i nuovi impiegati.

Per questo, come la legge prevede, anche il Comune cilentano e quello valdianese hanno deciso di affidare incarichi a soggetti in quiescenza che svolgeranno attività a titolo gratuito.

Nel primo caso, si tratta dell’ex dipendente Attilio Santangelo, collaboratore presso l’area amministrativa, in quiescenza dallo scorso 1° agosto 2020. Nel comune di Padula invece, si tratta di Angelo Sanseviero, collaboratore presso l’ufficio anagrafe e stato civile, in quiescenza dallo scorso 1° novembre 2020.

Nello specifico, il collaboratore Attilio Santangelo, collocato in pensione per limiti di età, potrà prestare servizio gratuito per 8 ore settimanali, frazionabili in 2 giornate; mentre Angelo Sanseviero concluderà il suo incarico nel 2021, al termine del mandato del sindaco, Paolo Imparato.

L’incaricato potrà utilizzare le strumentazioni in dotazione agli uffici comunali necessarie per il corretto espletamento delle attività di competenza.