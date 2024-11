Francesca De Santis, Salernitana Femminile: “Spero di rivedere l’atteggiamento di domenica”

La Salernitana Femminile 1970 torna in campo dopo il passo interno di misura di contro il Levante Caprarica. A parlare in casa granata è stato il direttore Sportivo Francesca De Santis che tornando sul match di domenica ha affermato:

“La partita è stata bellissima. Dura e combattuta suo ogni pallone, ma allo stesso tempo anche corretta. Resta l’amaro in bocca per il risultato, e per come è maturato. Sul 4-4, ad esempio, abbiamo preso un palo e sulla ripartenza è arrivata la quinta rete del Caprarica. Non meritavamo di uscire dal campo con zero punti, dopo quella prestazione”.



Nonostante la sconfitta, però, De Santis elogia la prestazione della squadra:

“Mi sento di fare i complimenti alle ragazze perché hanno dato l’anima interpretando la gara benissimo, faccio i complimenti anche a chi non hanno giocato perchè dalla panchina ha incitato per tutti e 40 minuti le compagne. C’è da migliorarsi, forse sul 4-2 si poteva gestire la gara meglio ma questo è lo sport del diavolo. In questo caso ci è andata male”.

La sconfitta non deve abbassare il morale del gruppo guidato da coach Orrico. Il Ds granata a riguardo sottolinea:

“Sicuramente una vittoria ci avrebbe proiettato alla doppia sfida con Irpinia e Napoli in una condizione psicologica migliore, dobbiamo rimboccarci le maniche perchè l’unica strada che conosciamo è quella del lavoro”.



Squadra rinnovata, per la Salernitana, che sul parquet ha sempre offerto prove convincenti. Sul gruppo che si è formato De Santis non ha dubbi:

“Il gruppo è unito. Ci sono tanti elementi nuovi, quindi, c’è bisogno tempo per integrarsi al meglio e creare le giuste sincronie in campo. Il campionato, poi, ha tante variabili, alcune cose sono andate storte ma con il tempo il mister e le ragazze troveranno la via giusta e i risultati arriveranno”.

La chiusura è sul prossimo match che la dirigente granata presenta cosi:

“L’Irpinia è una squadra forte e compatta. Giocano da tanto tempo insieme e hanno fatto degli innesti di qualità, giocare su un campo più grande rispetto al nostro ci potrebbe penalizzare. Spero di rivedere l’atteggiamento di domenica perchè porterà sicuramente dei buoni risultati”.