L’Onorevole Piero De luca sull’imminente apertura dell’Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi

Un giornata, quella di venerdì 10 novembre, a Palazzo Sant’Agostino a Salerno incentrata sull’idea progetto “Made in italy” con la valorizzazione del territorio e delle destinazioni emergenti dal titolo “Culturaitalia, dalla Reputazione al sistema di destinazione” organizzato da Claudio Pisapia, segretario nazionale Federcomtur.

È intervenuto per l’occasione l‘Onorevole Piero De luca, membro della Camera dei deputati della Repubblica Italiana, componente della commissione Politiche Unione Europea che esprime piena soddisfazione per l’apertura a breve dell’ Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi di un aeroporto internazionale di prossimità a Capodichino che consentirà di collegare il nostro territorio, dal Cilento alla Costiera Amalfitana, a tutto il mondo.