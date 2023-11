“Culturaitalia, dalla Reputazione al sistema di destinazione”: l’incontro a palazzo Sant’Agostino

Ieri mattina, 10 novembre, presso il Salone Bottiglieri della Provincia di Salerno, si è tenuto l’incontro dal titolo “Culturaitalia, dalla Reputazione al sistema di destinazione” promosso da Federcomtur. A coordinare i lavori Giovanni Guzzo, vice presidente della Provincia di Salerno. A moderare l’incontro è stato Pasquale Sorrentino, consigliere provinciale con delega al turismo. Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati e l’onorevole Piero De Luca, componente commissione Politiche Unione Europea, sono intervenuti al fine di socializzare il progetto culturItalia e il decreto Made in Italy, strategico per accrescere l’attrattività turistica dell’Italia e la competitività dell’intero settore turistico nazionale.

Comitato nazionale, punto di partenza per la promozione turistica Made in Italy

E’ stato istituito presso il Ministero del turismo un Comitato nazionale, presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma, al quale possono essere invitati rappresentanti dei Ministeri competenti per materia. Il Comitato dovrà assicurare il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all’estero dell’Italia, come destinazione turistica.

La proposta di un emendamento

Da qui la proposta di emendamento per completare il processo e fare in modo che Culturitalia, il Sistema di Destinazione e il manager di Destinazione entrino a pieno titolo nel decreto e nel sistema normativo italiano affinché si istituzionalizzi quello che sarà il futuro rivoluzionario dell’accoglienza nel bel paese. La Provincia di Salerno in quanto Ente, in questo incontro pubblico ha permesso la diffusione dell’idea di progetto presso Comuni del territorio interessato.