Albanella: smaltimento rifiuti, denunciato imprenditore

Reflui zootecnici in una canaletta stradale, la scoperta di Carabinieri Forestali e Guardie Ambientali Kronos

Prosegue l’impegno a tutela dell’ambiente da parte del personale militare dei carabinieri Forestali nell’attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali ed in particolare nel contrasto degli illeciti smaltimenti di rifiuti.

Smaltimento illecito di rifiuti

L’ennesimo sequestro che ha interessato il territorio del comune di Albanella, ha consentito ai militari, supportati dal personale tecnico del Nucleo Provinciale Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos APS di individuare un imprenditore zootecnico che da tempo smaltiva illecitamente i reflui zootecnici (liquame e letame) ed i reflui prodotti a seguito delle operazioni di lavaggio delle attrezzature presenti nella sala mungitura e nei locali destinati alla refrigerazione del latte.

Il controllo effettuato con l’ausilio della fluoresceina, ha consentito di accertare che l’imprenditore attraverso una rete di pozzetti e condotte interrate simulava di smaltire il tutto in una rete di vasche ma, grazie ad un troppo pieno e ad una condotta interrata, smaltiva i reflui inquinanti in una canaletta stradale preposta a ricevere le acque meteoriche, che dopo un percorso di oltre due chilometri raggiungeva un impluvio dove determinava un diffuso inquinamento.

Al termine dell’attività i militari del Nucleo Carabinieri di Capaccio Paestum competenti per territorio, dopo aver proceduto al sequestro della rete di tombini illegali ed all’interruzione dell’illecito smaltimento, denunciavano a piede libero l’imprenditore per illecito smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

