Albanella nell’Olimpo delle eccellenze: la Festa dell’Olio d’Oliva premiata alla Camera dei Deputati

Il prestigio istituzionale incontra la tradizione agricola campana nel cuore della Capitale. Il comune di Albanella, insieme alle associazioni APS Mimì e Nuova Pro Loco Albanella riunite nell’ATS “U Vitt”, ha ricevuto un solenne riconoscimento presso la Sala della Lupa della Camera dei Deputati. La Festa dell’Olio d’Oliva è stata ufficialmente premiata come eccellenza nazionale, distinguendosi come l’unico appuntamento della regione Campania a ottenere tale fregio in questa occasione.

A rappresentare l’unione associativa del territorio è stata la presidente Annamaria Vito, testimone di un percorso che ha trasformato una celebrazione locale in un punto di riferimento culturale e gastronomico di respiro nazionale.

Un progetto identitario tra storia e legame con la terra

Il riconoscimento ottenuto a Roma non premia soltanto un evento temporaneo, ma celebra un’intera visione di sviluppo territoriale. Secondo le istituzioni locali, la manifestazione rappresenta la sintesi del lavoro generazionale e della dedizione delle famiglie di Albanella. Si tratta di un progetto identitario che affonda le radici nella storia stessa della comunità, consolidando il legame indissolubile tra la popolazione e la propria terra.

Il successo della Festa dell’Olio d’Oliva è il risultato di un impegno costante che, anno dopo anno, ha visto crescere la manifestazione grazie al sacrificio di chi ha creduto in un progetto comune volto alla valorizzazione della risorsa aurea del territorio: l’olio.

La forza della comunità e i ringraziamenti istituzionali

Il Sindaco di Albanella, Renato Josca, ha espresso profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando come questa vittoria sia il frutto di una coesione sociale esemplare. Durante l’evento, il primo cittadino ha rilasciato dichiarazioni cariche di orgoglio per il lavoro svolto:

“Non è solo un evento, è un progetto identitario. È la nostra Storia. È il lavoro delle nostre famiglie. È il legame profondo con la nostra terra. Questo riconoscimento appartiene all’intera comunità, a tutti coloro che, con passione e sacrificio, hanno creduto in un progetto comune, appartiene a chi anno dopo anno ha lavorato a far crescere questa manifestazione”.

Il Sindaco ha poi concluso ribadendo la centralità della collaborazione: “Albanella ha dimostrato una cosa semplice ma potente: quando una comunità è unita può raggiungere qualsiasi traguardo. E Noi abbiamo tanta strada da fare – Insieme”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle figure che hanno sostenuto il percorso di accreditamento dell’evento, tra cui il Presidente Nazionale Epli Pasquale Ciurleo, il Presidente Regionale Pietro Bernardo, l’On. Pino Bicchielli, il dott. Claudio Pisapia e Luigi Cerruti.