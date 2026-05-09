Agropoli, via libera al progetto per il nuovo cimitero comunale

L’amministrazione di Agropoli muove i primi passi ufficiali per la realizzazione di un nuovo cimitero comunale. Con delibera, l’organo esecutivo guidato dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi ha approvato l’atto di indirizzo necessario per avviare le fasi preliminari di un’opera attesa dalla cittadinanza.

Le motivazioni del provvedimento

La decisione nasce dalla consapevolezza che l’attuale struttura cimiteriale è ormai insufficiente rispetto al fabbisogno reale della popolazione locale. L’intervento, considerato di primaria importanza per la collettività, trova il suo fondamento nel Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvato nel 2020, che individua specificamente la località Mattine come area destinata alla costruzione del nuovo complesso.

Il mandato all’Area Tecnica

Attraverso questo provvedimento, la Giunta ha conferito un mandato esplicito al Responsabile dell’Area Tecnica – Governo del Territorio e Pianificazione Territoriale, l’ingegnere Agostino Sica. Il dirigente dovrà occuparsi della redazione di tutti gli atti tecnici e amministrativi propedeutici e necessari alla progettazione della struttura. L’obiettivo è definire un percorso amministrativo chiaro che permetta di trasformare la previsione urbanistica in un progetto concreto.