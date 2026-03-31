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Agropoli, un ponte di pace con l’Ucraina: studenti cilentani incontrano compagni provenienti da Borshchiv

Il progetto di gemellaggio "100x100 Bridges of Education" ha visto coinvolti i ragazzi della classe 2I della scuola agropolese coordinati dalle docenti Maria Irene Celso e Mariella Prota

Antonella Agresti
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Questo pomeriggio l’Istituto Comprensivo Gino Rossi Vairo di Agropoli ha ospitato una delegazione ucraina proveniente dall’istituto scolastico della città di Borshchiv. Il progetto di gemellaggio “100×100 Bridges of Education” ha visto coinvolti i ragazzi della classe 2I della scuola agropolese coordinati dalle docenti Maria Irene Celso e Mariella Prota. Nel novembre scorso le due istituzioni scolastiche si erano conosciute virtualmente attraverso dei video collegamenti durante i quali il dirigente scolastico Bruno Bonfrisco aveva formalizzato al suo omologo ucraino, Oleh Yurkov, l’invito a raggiungere presto Agropoli.

L’incontro di oggi

Oggi, dunque, l’atteso incontro nel laboratorio musicale della Rossi Vairo dove Yurkov è arrivato insieme alla sua vice Olena Yurcova, al docente Nazarii Romanshenko e ad un gruppo di studenti. Ad accoglierli, oltre al dirigente Bonfrisco e a buona parte della comunità scolastica, anche l’orchestra Ragazzi…in Musica diretta dai docenti di strumento musicale.

L’emozione è stata fortissima per tutti: un momento in cui con gesti concreti si è incoraggiata la costruzione di ponti di pace, dialogo e solidarietà nel segno della Cultura e dell’Istruzione, strumenti fondamentali per la convivenza dei popoli.

Un momento toccante per il dirigente Bonfrisco

Per il dirigente Bonfrisco è stato particolarmente toccante il momento in cui gli è stato consegnato uno speciale supporto portabandiera ricavato dal bossolo di un proiettile che i ragazzi hanno colorato e trasformato in un simbolo di pace. “In quel momento ho capito che i nostri amici ucraini sono riusciti a trasformare il buio in luce e che dall’orrore della guerra hanno saputo tirare fuori bellezza e sentimenti di speranza” ha raccontato emozionato.

“Stop alla guerra!”

Il gemellaggio è stato possibile anche grazie alla preziosa collaborazione delle rappresentanti della comunità ucraina ad Agropoli, Oksana Bilomazur e Lilya Kobel, che hanno fatto da interpreti seguendo il progetto in tutte le sue fasi. L’incontro di oggi si è trasformato in un messaggio forte, chiaro e condiviso: Stop alla guerra!

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