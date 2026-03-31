Agropoli, un ponte di pace con l’Ucraina: studenti cilentani incontrano compagni provenienti da Borshchiv

Questo pomeriggio l’Istituto Comprensivo Gino Rossi Vairo di Agropoli ha ospitato una delegazione ucraina proveniente dall’istituto scolastico della città di Borshchiv. Il progetto di gemellaggio “100×100 Bridges of Education” ha visto coinvolti i ragazzi della classe 2I della scuola agropolese coordinati dalle docenti Maria Irene Celso e Mariella Prota. Nel novembre scorso le due istituzioni scolastiche si erano conosciute virtualmente attraverso dei video collegamenti durante i quali il dirigente scolastico Bruno Bonfrisco aveva formalizzato al suo omologo ucraino, Oleh Yurkov, l’invito a raggiungere presto Agropoli.

L’incontro di oggi

Oggi, dunque, l’atteso incontro nel laboratorio musicale della Rossi Vairo dove Yurkov è arrivato insieme alla sua vice Olena Yurcova, al docente Nazarii Romanshenko e ad un gruppo di studenti. Ad accoglierli, oltre al dirigente Bonfrisco e a buona parte della comunità scolastica, anche l’orchestra Ragazzi…in Musica diretta dai docenti di strumento musicale.

L’emozione è stata fortissima per tutti: un momento in cui con gesti concreti si è incoraggiata la costruzione di ponti di pace, dialogo e solidarietà nel segno della Cultura e dell’Istruzione, strumenti fondamentali per la convivenza dei popoli.

Un momento toccante per il dirigente Bonfrisco

Per il dirigente Bonfrisco è stato particolarmente toccante il momento in cui gli è stato consegnato uno speciale supporto portabandiera ricavato dal bossolo di un proiettile che i ragazzi hanno colorato e trasformato in un simbolo di pace. “In quel momento ho capito che i nostri amici ucraini sono riusciti a trasformare il buio in luce e che dall’orrore della guerra hanno saputo tirare fuori bellezza e sentimenti di speranza” ha raccontato emozionato.

“Stop alla guerra!”

Il gemellaggio è stato possibile anche grazie alla preziosa collaborazione delle rappresentanti della comunità ucraina ad Agropoli, Oksana Bilomazur e Lilya Kobel, che hanno fatto da interpreti seguendo il progetto in tutte le sue fasi. L’incontro di oggi si è trasformato in un messaggio forte, chiaro e condiviso: Stop alla guerra!