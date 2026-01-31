Agropoli si arrende a Cercola: i cilentani cadono ancora in trasferta

Non si interrompe il momento difficile della Polisportiva Basket Agropoli. Nella serata di venerdì 30 gennaio, valida per la quarta giornata di ritorno, la compagine cilentana è uscita sconfitta dal confronto con l’Associazione Pallacanestro Cercola. Il punteggio finale di 74-61 riflette una gara in cui i padroni di casa hanno saputo imporre il proprio ritmo, consolidando la sesta posizione in classifica e confermando un ottimo feeling con il parquet del Palazzetto di Viale Dei Platani.

Analisi dei numeri

La vittoria di Cercola nasce da una solidità difensiva che ha mandato completamente fuori giri l’attacco ospite. I padroni di casa hanno concesso appena 61 punti, ben 14.3 in meno rispetto alla loro media stagionale interna. Questo dato ha permesso ai locali di sopperire a una serata meno prolifica del solito in fase realizzativa.

Per l’Agropoli, scivolata ora all’ottavo posto in graduatoria, il problema principale è stato rappresentato dalla scarsa vena realizzativa. I 61 punti messi a referto sono un bottino troppo magro, specie se confrontato con la media esterna di 79.6 punti tenuta finora.

Prospettive in classifica

Con questo risultato, Cercola porta il proprio record casalingo a 6 vittorie su 8 incontri, confermandosi una realtà ostica per chiunque. Per l’Agropoli, invece, il record complessivo stagionale scende a 7 vittorie e 10 sconfitte. La squadra dovrà ora resettare e lavorare sulla fluidità offensiva per invertire la rotta e cercare di risalire la china in un girone che si sta dimostrando estremamente competitivo.