Agropoli, rubava zaino sulla spiaggia del lungomare: arrestato 49enne

Durante un servizio di controllo, i militari hanno sorpreso l'arrestato nel momento in cui si impossessava di uno zaino contenente denaro e documenti di un villeggiante che si trovava sulla spiaggia del lungomare cittadino

A cura di Comunicato Stampa
Carabinieri Agropoli

L’11 ottobre, ad Agropoli, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 49enne del luogo indagato per furto aggravato.

L’operazione

Durante un servizio di controllo, i militari hanno sorpreso l’arrestato nel momento in cui si impossessava di uno zaino contenente denaro e documenti di un villeggiante che si trovava sulla spiaggia del lungomare cittadino. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio da parte dell’ A.G.

I precedenti

Non si arresta l’ondata di furti lungo il litorale di Agropoli. Solo qualche giorno fa, nei pressi della baia di Trentova, era stata presa di mira da ignoti, un’auto parcheggiata nel parcheggio a pagamento, attratti da uno zaino lasciato all’interno dell’abitacolo. La proprietaria, dopo aver trascorso alcune ore in spiaggia, era tornata al veicolo e aveva scoperto che un finestrino era stato infranto e lo zaino sottratto.

“Il provvedimento si trova in fase di indagine ed il fondamento dell’ipotesi accusatoria dovrà essere verificata nel corso delle ulteriori fasi processuali”.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Eccellenza, i gol del weekend: emozioni del derby della Piana del Sele, affonda il Santa Maria

Finisce senza reti il match della Gelbison, unica cilentana impegnata in Serie…

Sosto e Palmieri

Roscigno digitalizza la sanità, nasce “Urbis Data”: ecco il progetto pilota con l’Asl Salerno

“Urbis Data”, una piattaforma tecnologica di nuova generazione pensata per integrare dati…

Roberto Fico

Roberto Fico lancia la sua lista civica: c’è anche Vincenzo Speranza, ex sindaco di Laurito

Roberto Fico lancia la lista civica "Roberto Fico Presidente" per le elezioni…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.