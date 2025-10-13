Agropoli, rubava zaino sulla spiaggia del lungomare: arrestato 49enne

L’11 ottobre, ad Agropoli, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 49enne del luogo indagato per furto aggravato.

L’operazione

Durante un servizio di controllo, i militari hanno sorpreso l’arrestato nel momento in cui si impossessava di uno zaino contenente denaro e documenti di un villeggiante che si trovava sulla spiaggia del lungomare cittadino. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio da parte dell’ A.G.

I precedenti

Non si arresta l’ondata di furti lungo il litorale di Agropoli. Solo qualche giorno fa, nei pressi della baia di Trentova, era stata presa di mira da ignoti, un’auto parcheggiata nel parcheggio a pagamento, attratti da uno zaino lasciato all’interno dell’abitacolo. La proprietaria, dopo aver trascorso alcune ore in spiaggia, era tornata al veicolo e aveva scoperto che un finestrino era stato infranto e lo zaino sottratto.

“Il provvedimento si trova in fase di indagine ed il fondamento dell’ipotesi accusatoria dovrà essere verificata nel corso delle ulteriori fasi processuali”.