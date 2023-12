Agropoli, rotatoria allo svincolo Agropoli Nord al buio: disagi e proteste

Da diversi giorni la rotatoria nei pressi dello svincolo Agropoli nord della Celentana è al buio. Ad essere spento l’impianto di pubblica illuminazione e con esso le luminarie natalizie. Il caso non è passato inosservato ai tanti automobilisti che transitano in zona. L’incrocio, infatti, permette di immettersi sulla sulla superstrada o di raggiungere il lungomare in direzione sud o la frazione Mattine verso nord.

I disagi

Una strada, quindi, molto frequentata considerate anche le tantissime persone che in questo periodo dell’anno raggiungono proprio la frazione Mattine dove insistono dei centri commerciali.

Le proteste

“Sono alcuni giorni che la situazione è questa – dice un residente – nessuno è intervenuto per sistemare l’impianto di pubblica illuminazione, basterebbe maggiore attenzione al territorio, considerato che questa non è certamente un’area periferica, ma un luogo dove c’è un flusso costante di mezzi“.

Disagi nelle scorse ore li hanno registrati anche alcuni turisti diretti alla casa di Babbo Natale, fermatisi al buio a bordo strada in cerca di informazioni.

Anche sui social c’è chi ha sbottato contro l’ente comunale per i mancati interventi: “se si tiene alla città questi disagi prolungati non dovrebbero capitare, l’amministrazione dovrebbe essere in grado di far intervenire in tempi brevi chi di dovere, soprattutto in questo periodo, con tantissima gente che si dirige ai centri commerciale o raggiunge Agropoli per Natale”. E poi c’è la questione sicurezza, non solo viaria ma anche legata alla criminalità diffusa delle ultime settimane.