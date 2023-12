Agropoli accende la magia del Natale, inaugurata la Casa di Babbo Natale

“Agropoli accende la magia del Natale”. Ha preso il via, ieri 1° dicembre, il calendario degli eventi natalizi.

Taglio del nastro per “La casa di Babbo Natale, il giardino incantato” presso il Parco Pubblico Liborio Bonifacio. Presenti il sindaco, Roberto Mutalipassi ed altri amministratori comunali. L’evento ha aperto il ricco cartellone di eventi che trasformerà la Città di Agropoli nel Natale delle meraviglie.

Presso il parco pubblico, sono tante le attrazioni per grandi e piccini. Da Santa Claus, ai mercatini con prodotti artigianali, ma anche pista di pattinaggio, interamente ecologica e giochi per i bambini.