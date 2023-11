A breve un’area fitness nel parco pubblico “Bonifacio” di Agropoli

Il centralissimo parco pubblico “Liborio Bonifacio” ad Agropoli verrà presto arricchito dall’allestimento di un’area fitness per minori. Questa rappresenterà un’alternativa alla palestra di stampo tradizionale, al fine di favorire attraverso attività ricreative ed educative all’aria aperta il naturale processo di integrazione e socializzazione.

Le dichiarazioni del sindaco

«L’area pubblica di via Taverne, tornata fruibile nello scorso giugno dopo alcuni lavori di restyling, presto amplierà la sua offerta in modo da proporre nuove e diversificate attività di svago per i suoi piccoli fruitori. Un ringraziamento va al vicesindaco Maria Giovanna D’Arienzo ed al funzionario Valeriano Giffoni» è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi.

Le dichiarazioni del vicesindaco

«Finalmente – dichiara il vicesindaco Maria Giovanna D’Arienzo – dopo anni che accarezzo l’idea di attrezzare il parco pubblico con attrezzature fitness per minori la stessa arriva ad effettiva concretizzazione. L’impegno e la dedizione pagano sempre. Si implementano così le attività all’aria aperta per i bambini e gli adolescenti della città, uno spazio ulteriore di socialità e di aggregazione».