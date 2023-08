Agropoli, popolazione in aumento nell’ultimo anno per la guerra in Ucraina

Con la guerra in Ucraina la popolazione di Agropoli è ulteriormente aumentata. I dati degli scorsi anni, infatti, già parlavano di un incremento dei residenti ben oltre i 21mila certificati. Lo studio sulle utenze, infatti, faceva stimare una popolazione reale di circa trentamila unità. Agropoli, insieme ai centri limitrofi, si conferma tutt’ora tra le località italiane in maggiore crescita. Un incremento che è dettato dalle scelte fatte negli ultimi anni soprattutto da salernitani e napoletani che hanno una seconda casa in zona e scelgono di soggiornarvi non solo durante la stagione estiva. E poi c’è da considerare il fenomeno della guerra in Ucraina.

L’incremento della popolazione con la guerra in Ucraina

“L’ulteriore incremento dell’ultimo anno, in parte è da ricollegare con ogni probabilità anche alla guerra in Ucraina, che ha contribuito all’incremento dei dimoranti stranieri. Un dato, quest’ultimo, che incide sensibilmente sul totale della popolazione cittadina. Ma va parallelamente rimarcato che diversi altri indicatori segnano pure una crescita, confermando quindi la tendenza positiva degli anni passati”, fa sapere il sindaco Roberto Mutalipassi.

“Queste cifre si rivelano anche particolarmente confortanti per una città che si prodiga quotidianamente per offrire servizi di qualità sempre maggiore e facilmente accessibili, nonché un territorio, in cui è piacevole trascorrere le proprie giornate, la propria vita quotidiana”, aggiunge il primo cittadino il quale precisa che “l’accertamento ufficiale porterà Agropoli verso un aumento del gettito fiscale. Nel contempo, la conferma comporterà anche una maggiore richiesta di servizi per le diverse fasce di popolazione”.

Maggiore richiesta di servizi

“In questo contesto sarà quindi compito dell’Ente, ma anche degli Enti sovracomunali, continuare a offrire servizi efficienti e di qualità per soddisfare i bisogni di una popolazione che aumenta di anno in anno. Servizi che dovranno contribuire in modo determinante a rendere Agropoli sempre più attrattiva“, conclude il sindaco.