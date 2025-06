Agropoli: imbarcazione incagliata a San Francesco, salvate quattro persone

In data odierna, la sala operativa della Guardia Costiera di Agropoli riceveva una chiamata di emergenza via radio da parte di una imbarcazione a vela con bandiera straniera, la quale si trovava incagliata sul fondale roccioso in località San Francesco, litorale di Agropoli. Accertata la situazione di potenziale pericolo per le 4 persone a bordo, veniva immediatamente disposto l’invio della dipendente motovedetta SAR CP 855 e del Battello GC 362. Una volta raggiunta la posizione dell’imbarcazione in difficoltà, si appurava che la stessa era incagliata sul fondale e che i 4 occupanti non necessitavano di alcuna assistenza medica.

L’intervento

Di conseguenza le due unità della Guardia Costiera rimanevano sul posto al fine di fornire assistenza ed assicurare una adeguata cornice di sicurezza in area, nell’ambito delle operazioni di disincaglio che venivano effettuate con successo grazie al supporto di privati provenienti dal porto di Agropoli. Terminate le operazioni di disincaglio, l’imbarcazione a vela veniva scortata in sicurezza all’interno del porto di Agropoli. La descritta attività si inquadra nell’ambito dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, il servizio SAR (Ricerca e Soccorso) è organizzato in modo tale da assicurare la disponibilità di un dedicato e specialistico assetto navale 24 ore su 24 senza soluzione di continuità, al fine di garantire la sicurezza della balneazione e navigazione.

Tenuto conto della ormai iniziata stagione estiva, si raccomanda a tutti i diportisti di effettuare una costante attività di monitoraggio e controllo relativa alla efficienza della propria unità navale ovvero di controllare puntualmente le condizioni metereologiche in atto.