Agropoli: due avvisi pubblici per il Cineteatro “De Filippo”

Lo scopo della sponsorizzazione è la realizzazione di maggiori economie di bilancio; i vantaggi per lo sponsor sono: deducibilità dei costi connessi alla sponsorizzazione e diritto ad una forma di pubblicità non esclusiva.

La veicolazione dell’immagine dello sponsor sarà garantita dall’Amministrazione attraverso l’arrangiamento e l’adattamento dei video da proiettare in sala e nel foyer con trasformazione in DCP. I video da proiettare dovranno essere forniti dallo sponsor in formato almeno HD, della durata massima di 40 secondi e 48 ore prima della messa in onda. La sponsorizzazione dà diritto all’inserimento del logo nella pubblicità.

Le offerte possono pervenire al Comune in qualsiasi momento della stagione cinematografica utilizzando l’apposita modulistica allegata all’avviso in questione pubblicato anche sul sito istituzionale del comune www.comune.agropoli.sa.gov.it.