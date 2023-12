Al cineteatro De Filippo di Agropoli arriva Peppe Barra con La Cantata dei pastori

Il prossimo spettacolo in arrivo al Cineteatro “De Filippo” di Agropoli è “La Cantata dei pastori” di Peppe Barra, per la regia di Lamberto Lambertini. L’evento, in programma per mercoledì 20 dicembre alle ore 20,45, segna il terzo spettacolo in abbonamento della stagione.

Lo spettacolo

La pièce, della durata di un’ora e quaranta minuti, promette un’immersione nella napoletanità, combinando musica, lingua, storia e tradizioni partenopee in un mix di elementi colti e popolari, comici e sacri, profondi e leggeri, commoventi e divertenti.

Il famoso spettacolo mette al centro della trama due “morti di fame”, Razzullo (interpretato da Peppe Barra), un pulcinella scrivano in abiti tipici del ‘700, e Sarchiapone (interpretata da Lalla Esposito), in fuga per dei crimini commessi.

La storia si svolge in Palestina, con la presenza di personaggi come la Vergine Maria, San Giuseppe, pastori, diavoli mandati da Lucifero e l’Arcangelo Gabriele. Gli attori impersonano più ruoli, coinvolgendo il pubblico con risate e riflessioni.

L’attesa per questo spettacolo è altissima, con un’ulteriore conferma del “tutto esaurito” per l’ottava Stagione teatrale del Cineteatro “De Filippo” di Agropoli, diretto da Pierluigi Iorio.