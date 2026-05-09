Agropoli di forza a Cava: Atletico Pagani battuto ai supplementari

La sfida tra Atletico Pagani e Agropoli, disputata sul Pregiato a Cava de’ Tirreni, ha confermato quanto il calcio dilettantistico possa regalare emozioni intense e capovolgimenti di fronte improvvisi. Nonostante il provvedimento di disputa a porte chiuse, l’atmosfera è stata resa ulteriormente vibrante dalla presenza di quasi 200 sostenitori che hanno seguito il match dall’esterno delle recinzioni. Ad avere la meglio sono stati i delfini, capaci di imporsi per forza e temperamento in una gara dove i padroni di casa partivano con il vantaggio statistico di poter contare su due risultati utili su tre.



Michelli e Tedesco firmano il vantaggio nel primo tempo

L’avvio dell’incontro è stato caratterizzato da tanto agonismo e da una palpabile tensione tra le due formazioni. L’Agropoli si è resa pericolosa sin dai primi minuti con un ispirato Rabbeni, autore di un’azione personale e di una conclusione aerea terminata però senza fortuna. Il punteggio si è sbloccato al 18’ grazie a una punizione magistrale di Tedesco: sulla traiettoria si è avventato Michelli che, con un colpo di testa preciso, ha siglato la rete del momentaneo 0-1.

La reazione dell’Atletico Pagani è stata immediata. Al 27’, un colpo di testa a colpo sicuro di Pagano ha esaltato i riflessi di Lesta, autore di un intervento miracoloso. Dopo una fase di gioco frammentata, anche a causa di un infortunio alla testa occorso a De Luise, i padroni di casa hanno trovato il pareggio al 45’ proprio con Pagano, abile a svettare sugli sviluppi di uno dei numerosi corner conquistati. Tuttavia, il primo tempo si è chiuso con un nuovo colpo di scena: al 55’, in pieno recupero, ancora Tedesco ha sorpreso il portiere Forino con una punizione calciata dal vertice dell’area, fissando il parziale sul 2-1 per gli ospiti.

La ripresa e l’aggancio in extremis dell’Atletico Pagani

Nel secondo tempo l’Agropoli ha mostrato una migliore gestione del possesso, andando vicina al tris ancora con Tedesco, la cui conclusione dalla bandierina si è infranta direttamente sul palo. Dall’altra parte, l’Atletico Pagani ha cercato con insistenza la via del pari, vedendosi annullare una rete di Starita per posizione di fuorigioco. Quando la qualificazione sembrava ormai blindata dai bianco-azzurri, al 46’ della ripresa è arrivata la doccia fredda: Merola ha approfittato di una disattenzione del portiere Lesta su un traversone dalla sinistra, siglando il 2-2 e trascinando la contesa ai tempi supplementari.

Rabbeni decide il match nei supplementari

L’extratime si è aperto sotto il segno dell’Agropoli. Dopo un tentativo di Michelli, è stato Rabbeni al 1’ del primo tempo supplementare a firmare il gol del definitivo sorpasso con una conclusione potente che ha colpito la traversa prima di insaccarsi. Nonostante il nuovo svantaggio, l’Atletico Pagani ha tentato l’assalto finale, ma si è trovato di fronte un Lesta in stato di grazia, capace di neutralizzare i tentativi ravvicinati di Landini, Pagano e Merola.

Il secondo tempo supplementare è stato un monologo di nervi e resistenza per l’Agropoli, che ha saputo soffrire e spazzare via ogni minaccia fino al triplice fischio finale. Con questa vittoria, i delfini proseguono il proprio cammino e domenica prossima saranno impegnati a Pontecagnano per la seconda gara valida per l’accesso agli spareggi nazionali.