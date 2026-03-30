Cilento

Agropoli, danza, sport ed inclusione: successo per “Salerno Art Open” al Palagreen

L’evento, articolato in due intense giornate di gare, ha visto la partecipazione di oltre mille tra atleti e atlete provenienti da tutte le regioni italiane e anche dall’estero

Raffaella Giaccio

Grande successo ad Agropoli per il “Salerno Art Open” XIII edizione, la manifestazione dedicata alla danza sportiva che si è svolta presso il Palagreen e organizzata dalla Dirty Dancing School di Agnese Di Biasi.

Un importante appuntamento sportivo e artistico

L’evento, articolato in due intense giornate di gare, ha visto la partecipazione di oltre mille tra atleti e atlete provenienti da tutte le regioni italiane e anche dall’estero, che si sono sfidati sul parquet dell’impianto sportivo di via del Piaggese in un clima di grande sport, passione e spettacolo. Numerose le discipline protagoniste della manifestazione: danze standard, latine caraibiche, danze coreografiche, accademiche, orientali e paralimpiche, offrendo al pubblico uno spettacolo vario e di alto livello tecnico e artistico.

Particolarmente significativo è stato il momento dedicato agli atleti paralimpici, ai quali è stato dato spazio per esibirsi, regalando esibizioni cariche di emozione e dimostrando come la danza sia un linguaggio universale capace di superare ogni barriera. La manifestazione si conferma come un importante appuntamento sportivo e artistico capace di richiamare atleti, scuole e appassionati da tutta Italia e non solo, contribuendo a valorizzare il territorio e a promuovere lo sport e la danza come momenti di aggregazione, crescita e condivisione.

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