Agropoli: Controlli nella notte della Polizia Municipale, scattano le sanzioni

Nell’ambito di mirati servizi di polizia stradale effettuati nella trascorsa notte di Ferragosto, mirati ad assicurare una maggiore sicurezza sulle strade, il personale della Polizia municipale di Agropoli, è stato impiegato per l’intera notte sul lungomare San Marco, dove ha effettuato numerosi controlli ai conducenti di veicoli sottoponendoli all’esame dell’alcol test, facendo uso dell’etilometro in dotazione al corpo.

L’esito dei controlli

L’attività di polizia stradale ha portato a controllare circa quaranta veicoli accertando le seguenti violazioni al Codice della strada:

3 patenti ritirate per guida in stato di ebrezza alcolica accertata nel range tra 0,5 mg/L a 0,8 mg/L che comporta la sanzione pecuniaria da €.573 ad €.2.170 e la sospensione della patente di guida da 3 mesi a 6 mesi;

1 patente ritirata per guida in stato di ebrezza alcolica accertata nel range superiore ad 1.5 mg/L, che comporta la l’ammenda da €.1.500 a €.6.000, arresto da 6 mesi ad un anno e la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni. Il conducente è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

E ancora: 10 sanzioni elevate per revisione scaduta ex Art. 80 CdS, sanzione da 173 a 694 euro e sospensione dalla circolazione del veicolo; 1 sequestro amministrativo di veicolo per assicurazione scaduta ex Art. 193 CdS, sanzione da €. 866 a €. 3.464 con sequestro del veicolo finalizzato alla confisca; 5 sanzioni per dimenticanza di documenti di circolazione ex Art. 180 CdS con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173 e, in caso di mancata esibizione, con sanzione ulteriore di una somma da € 430 a € 1.731; 1 sanzione per la violazione dell’articolo 169 CdS per trasporto su motociclo di un numero di persone superiori a quello previsto dalla carta di circolazione con sanzione amministrativa da euro 173,00 a euro 694,00. Infine 5 violazioni ex art. 7 e 158 CdS (divieti di parcheggio in zona preclusa) con sanzione pari a €.42,00.