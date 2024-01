Agropoli: commosso addio ad Annalisa Rizzo. L’abbraccio del parroco alla figlia Alessandra e il messaggio dei compagni di classe: “Ti aspettiamo”

Una rosa per omaggiare Annalisa Rizzo. Così i dipendenti della BCC di Buccino e dei comuni cilentani, dove la vittima della tragedia di via Donizetti lavorava, hanno accolto la salma che raggiungeva la chiesa della Madonna delle Grazie dove è entrata accolta dagli applausi.

Tantissimi i presenti che hanno scelto di stringersi al dolore della madre, del fratello e soprattutto di Alessandra, la figlia 13enne. Con lei c’erano anche i compagni di classe che insieme agli insegnanti, su invito del dirigente scolastico Bonfrisco, hanno scelto di assistere al rito funebre. Ad officiarlo don Bruno Lancuba, affiancato dagli altri parroci delle parrocchie di Agropoli, don Carlo Pisani e don Nicola Grippo.

L’omelia

Commovente e sentita l’omelia di don Bruno, che ha voluto rivolgersi proprio alla figlia di Annalisa Rizzo e Vincenzo Carnicelli, le due vittime di questa tragedia.

“Noi siamo qui per le esequie di Annalisa ma il nostro cuore è abitato dalla presenza di Alessandra – ha detto il sacerdote – Tutta la comunità è qui convenuta per dirti che non siamo indifferenti al tuo dolore, che è tanto”

E ha aggiunto: “Noi possiamo dirti solo che ti vogliamo bene e ci auguriamo che questo dolore possa aprirsi alla speranza che il nostro Dio non abbandoni nessuno nella notte. Conserva nel tuo cuore tutto ciò che hai sperimentato in questi tredici anni della tua vita. Tutti gli affetti, tutti i bici, tutti gli abbracci della tua mamma. Ti serviranno per procedere nella vita che è bella ma anche sofferenza”.

“Ti dobbiamo rispetto – ha proseguito don Bruno a nome della comunità – e te lo daremo perché il tuo dolore è troppo grande”.

Alla fine dell’omelia don Bruno, a nome di tutta la comunità e tra gli applausi dei presenti in chiesa, ha abbracciato Alessandra.

Il messaggio degli amici

Anche i compagni di classe, a margine della cerimonia, hanno voluto salutare Alessandra per manifestarle la loro vicinanza: “ci impegneremo per farti sentire a tuo agio il più possibile. Non vendiamo l’ora di vederti seduta in quel banco ora vuoto”. Anche il presidente della banca dove lavorava, Lucio Alfieri, ha espresso sentimenti di affetto e vicinanza.

Dopo i funerali gli applausi hanno nuovamente rotto il silenzio. Poi il corteo funebre è partito alla volta del cimitero di Agropoli.