Attualità

Agropoli, AVIS: ecco il calendario con gli appuntamenti di aprile 2026 per la raccolta sangue

Ecco dove e quando si potrà donare

Gabriella Lancuba
donazioni del sangue

L’AVIS Comunale di Agropoli ODV ha ufficializzato il calendario delle raccolte sangue per il mese di aprile 2026. La richiesta del presidente Rosario Capozzolo al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’ASL Salerno, diretta dal dott. Giovanni D’Arena, autorizzata e concessa, permette all’Unità di Raccolta di proseguire la propria attività a servizio della comunità e dei presidi sanitari del territorio.

L’associazione, attiva dal 1998 e punto di riferimento per la donazione volontaria nel Cilento, rinnova l’appello ai cittadini affinché partecipino numerosi: il fabbisogno di sangue resta costante e ogni donazione può contribuire a salvare vite.

Le raccolte presso la sede AVIS di Agropoli: Via Cannetiello 26 si terranno nei seguenti giorni:

  • 9 Aprile
  • 12 Aprile
  • 13 Aprile
  • 16 Aprile
  • 19 Aprile
  • 20 Aprile
  • 23 Aprile
  • 27 Aprile
  • 30 Aprile

Raccolte con autoemoteca

L’unità mobile AVIS raggiungerà diversi comuni del territorio, facilitando la partecipazione dei donatori nelle sedi:

  • 12 Aprile, Capaccio Scalo
  • 19 Aprile, sede Avis Battipaglia
  • 24 Aprile, Roccadaspide
  • 26 Aprile, Castellabate
  • 26 Aprile, Capaccio Capoluogo

L’invito alla solidarietà

Donare sangue è un gesto semplice, ma di enorme valore. Ogni sacca raccolta rappresenta una possibilità concreta di aiuto per chi affronta emergenze, interventi chirurgici o terapie complesse.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la sede AVIS di Agropoli al numero: 345 8389667 o consultare i canali ufficiali dell’associazione.

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