Tutto pronto a Vallo della Lucania per il concorso musicale Aniello De Vita

Sono giorni intensi di lavoro e attesa a Vallo della Lucania in vista della grande serata finale del concorso musicale nazionale Aniello De Vita 2023. L’evento, in programma per il 27 dicembre alle ore 19.00 presso il teatro De Berardinis, vedrà la giuria decretare i vincitori di questo prestigioso premio musicale nazionale.

Un Premio di Rilevanza Nazionale

Il premio, intitolato al cantautore cilentano Aniello De Vita, rappresenta un importante riconoscimento per il Cilento e per il Mezzogiorno. De Vita è un’iconica figura della musica cilentana degli anni ’70 e un promotore di un movimento legato alla canzone cilentana. Il premio è riservato ai giovani cantautori under 35 e diretto dal maestro Angelo Loia.

Un Tributo alla Musica Italiana e alla Bellezza

Il premio rappresenta un tributo alla musica italiana e alla bellezza, in memoria di una delle figure più prestigiose del panorama artistico del Cilento. L’evento è nato da un’idea di Lillo De Marco e prodotto dal Cilento Music Festival, con il patrocinio di diverse istituzioni, tra cui il Ministero della Cultura, la Regione Campania e la Provincia di Salerno.

I Partecipanti e i Premi in Palio

Il concorso vedrà la partecipazione di giovani artisti e talenti emergenti provenienti da tutta Italia. I concorrenti gareggeranno in due categorie: inediti e cover. Oltre al riconoscimento della giuria, i vincitori riceveranno premi in denaro e attestati di partecipazione.

Per la categoria inediti ci saranno: Barracca Republic con “VrusciaRareca”; Controra con “Sole”; I dolori del giovane Walter con “Truman Show”; Leoluca Inverso con “Talent Shock”; Michele Spina con “Violeta”; Andrea Capasso con “Sì, che poi, vabbè”; The Rare Port con “Estrella en el Mar”; Benedetta Serafino con “Tutto e niente” . Categoria COVER: Monica Rispoli con “Guarda che luna” di F. Buscaglione; Francesca Tufano con “Il gigante e la bambina” di L. Dalla; Elvira dello Ioio con “Dolcenera” di F. De Andrè; Anna Maria Marino in arte Nama con “Tonada de luna llena” di S. Diaz.

In giuria Michele Pecora. Alessandro D’Alessandro e Christian Gallana.

Una Serata di Celebrazione e Intrattenimento

La serata finale sarà arricchita dalla presenza di ospiti musicali, tra cui i giurati e vari artisti cilentani che interpreteranno i brani di Aniello De Vita. L’evento, che è gratuito e aperto al pubblico, sarà presentato dal direttore artistico affiancato dalla giornalista e conduttrice televisiva Grazia Serra.

Celebrare l’Eredità di Aniello De Vita

Il premio Aniello De Vita non solo celebra la memoria di De Vita, ma promuove anche la creatività artistico-musicale dei giovani talenti emergenti, contribuendo così a preservare e diffondere l’eredità di questa icona della canzone cilentana.