Eboli: Incendio probabilmente doloso in via Sacro Cuore

Ancora un incendio ad Eboli. È accaduto in via Sacro Cuore. Panico tra i residenti che già ieri hanno dovuto far già i conti con un episodio simile e che questa sera si sono ritrovati nuovamente con le lingue di fuoco a pochi metri dalle abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di via San Giovanni.

La rabbia dei residenti

“Siamo stanchi! Chiediamo maggiori controlli e sicurezza a chi ci amministra. Ci sentiamo abbandonati” è quanto sostengono i residenti.

Fuoco ad Agropoli

Un vasto incendio è divampato intorno alle 20 di questa sera anche in località Moio Alto di Agropoli. Le fiamme pure in questo caso sono probabilmente di origine dolosa e sono state appiccate in una zona ricca di macchia mediterranea, alberi e sterpaglie.

Intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale. Le fiamme sono alimentate dal forte vento. Per fortuna non sono presenti abitazioni nelle vicinanze.