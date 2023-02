L’Agropoli non sa più vincere. Solo un pari con il Salernum Baronissi

Termina 0-0, l’incontro valevole per la ventiseiesima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, tra Us Agropoli 1921 e Salernum Baronissi. Altro stop per i delfini che non trovano la vittoria da quattro gare.

La Partita

Il primo tempo comincia su buoni ritmi con l’Agropoli che prova a dominare il gioco. La prima occasione arriva al 2’ su un inserimento di Salerno il cui tiro viene bloccato facilmente dal portiere avversario, risponde all’8’ il Salernum Baronissi con Cammarota con un destro all’interno dell’area di rigore, sul quale Gesualdi aiutato dal palo evita di capitolare.

L’Agropoli ci riprova all’11 con un tiro da quaranta metri di Padovano che termina di poco alto.

Dopo un buon avvio i ritmi calano e le occasioni stentano ad arrivare, le ultime due degne di nota arrivano al 27’ per l’Agropoli, con una giocata di Arevalo, prima sombrero e poi conclusione, ma il tiro termina sull’esterno della rete, poi al 32’ Saadoui ci prova dalla distanza, ma è bravo ancora una volta Gesualdi a non farsi trovare impreparato.

Termina così il primo tempo sul risultato di 0-0.

Il secondo tempo

Nella ripresa per i primi trenta minuti non succede nulla, la partita si svolge in totale equilibrio senza nessuna occasione clamorosa.

Negli ultimi quindici minuti di gara l’Agropoli prova il forcing finale per trovare i tre punti, le occasioni più nitide capitano all’82’ sui piedi di Infimo, imbeccato splendidamente da Arevalo, da pochi passi mette sul fondo; poi l’ultima chance arriva all’84’ su un batti e ribatti sulla linea di porta del Salernum Baronissi, ma ne Infimo ne Abayian riescono a spingere la palla in rete.

Termina così la partita con il risultato di 0-0, altro pareggio per i delfini che non sanno più vincere.