Trovato con arnesi da scasso e seimila euro in monete: arrestato

Furto in un bar, tratto in arresto. Nei guai è finito un uomo fermato dai carabinieri della stazione di Giffoni Valle Piana. Stando alle prime ricostruzioni potrebbe essere il colpevole di un furto commesso in un bar della città del Festival.

Furto in un bar: l’arresto

I militari, infatti, lo hanno trovato in possesso di arnesi da scasso, un apparecchio cambia soldi e cinque contenitori di monete (parti di slot machine). All’interno complessivamente seimila euro.

Il tutto era all’interno della sua auto. Per E.A. è scattato dunque l’arresto perché indiziato di furto.

I precedenti

L’attività dei carabinieri per reprimere reati predatori prosegue su tutto il territorio provinciale. Nelle ultime settime si è registrato un incremento dei furti, in abitazione o all’interno di attività. Gli ultimi casi a Bellizzi e Novi Velia dove ignoti hanno svaligiato delle rivendite di tabacchi. Nel caso del centro cilentano preso di mira anche un parrucchiere.

Diverse segnalazioni anche in appartamento. Il caso che più ha scosso di più l’opinione pubblica è relativo a due anziani derubati e aggrediti a Capaccio Paestum. I malviventi sono fuggiti portando via soltanto degli orecchini d’oro, scippati alla donna.