Choc a Capaccio, anziani derubati e aggrediti in casa

Vengono aggrediti e derubati da una coppia di malviventi. È accaduto in pieno giorno a Vuccolo Maiorano, frazione del comune di Capaccio Paestum. Protagonisti due anziani, dei coniugi di 91 e 87 anni.

Derubati e aggrediti in casa: l’episodio

Il caso si è verificato poco prima delle 16. Stando alle prime ricostruzioni due persone avrebbero bussato alla porta. Quando l’ultra novantenne è andato ad aprire non ha fatto in tempo a chiedere chi fossero e cosa volessero che è stato spinto a terra.

L’aggressione

I due balordi sono entrati in casa e hanno immobilizzato la moglie. Quindi mentre uno dei due teneva sotto controllo la coppia, l’altro ha rovistato al piano superiore. Pochi minuti di terrore, poi i malviventi si sono dati alla fuga.

Magro il bottino: i due sono riusciti a fuggire soltanto con gli orecchini d’oro che portava la donna, scippati con violenza. In casa, invece, non hanno trovato nulla.

I soccorsi

Immediato l’allarme. Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Fabiola Garello che hanno avviato le indagini del caso. Presenti anche i sanitari del 118 che hanno soccorso i due anziani sotto choc per quanto accaduto. Per fortuna non sarebbero in gravi condizioni.

Il Cilento e le aree limitrofe da alcuni giorni sono sotto assedio. Aumentano sempre di più, infatti, i colpi in abitazione o nelle attività.