Davide Nicola esonerato. Arriva l’ufficialità della decisione della Salernitana

Ora è ufficiale. Davide Nicola non è più l’allenatore della Salernitana. Attraverso una nota la società ha annunciato l’esonero del tecnico di Luserna San Giovanni. Per lui è risultata fatale la sconfitta per 8 a 2 in quel di Bergamo contro l’Atalanta. Una vera e propria umiliazione per la compagine granata, non digerita da società e tifosi.

Esonero Davide Nicola: la nota della società

“La Società – si legge in un comunicato – ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.

La carriera con la Salernitana

Davide Nicola era stato il protagonista della salvezza miracolosa dello scorso anno, ma in questa stagione la Salernitana non aveva mai davvero convinto.

Si conclude così questa esperienza per Davide Nicola. La sua carriera da allenatore era iniziata nel calcio giovanile. Successivamente ha allenato diverse squadre di B prima di passare in Serie A con il Crotone, portato anche lì ad una importante salvezza.

Il futuro

La società è già al lavoro per trovare il sostituto di Davide Nicola. Tra i nomi quelli di Roberto D’Aversa e di Eusebio Di Francesco. Ieri rumors parlavano anche di Paulo Sosa.