Incidente a Policastro: automobilisti illesi, disagi al traffico

Incidente stradale questa mattina a Policastro Bussentino. È accaduto sulla SS18, nei pressi dello svincolo per la Cilentana e Bussentina. A scontrarsi due auto: una Fiat Punto e una Fiata Panda. Quest’ultima è quella che ha riportato maggiori danni.

Incidente a Policastro, la dinamica

Per fortuna gli automobilisti sono usciti illesi dalle vetture. Sul posto gli uomini della Polizia Stradale di Sapri, guidati dal comandante Silvio Riccio. A loro il compito di ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare le responsabilità.

Gli agenti, dopo l’incidente a Policastro Bussentino, hanno anche dovuto veicolare il traffico che dopo il sinistro ha fatto registrare code e rallentamenti.

La sicurezza

Questo tratto di SS18 è stato più volte teatro di incidenti, taluni con esiti drammatici come quello avvenuto l’agosto scorso e nel quale perse la vita il 18enne Lorenzo Pio Coronato.

Ecco perché nei giorni scorsi il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, ha chiesto al Prefetto la possibilità di installare degli autovelox affinché possano avere una funzione di deterrente all’alta velocità. Un modo, questo, teso a garantire più sicurezza su questa importante arteria stradale, snodo per chi proviene o deve immettersi sulla Bussentina e sulla Cilentana dove, in particolare a Policastro, già troppi incidenti si sono registrati.