Eccellenza: San Marzano inarrestabile, l’Agropoli segue il passo, rallentano Ercolanese e Scafatese

Altra vittoria della capolista San Marzano su un avversario ostico come il Faiano, risultato finale di 2-0 e primato consolidato. Nel campionato di Eccellenza girone B segue il passo l’Us Agropoli superando agevolmente il Buccino Volcei con un secco 0-3.

Perde colpi l’Ercolanese sconfitta in casa dell’Audax Cervinara per 2-0, con questo risultato il distacco dalla vetta si allunga a 6 punt. Rallenta anche la Scafatese, non andando oltre il pari in casa con il Giffoni Sei Casali, risultato finale di 2-2 e vetta della classifica a -7.

In coda spicca la vittoria di misura dei Lions di Montemiletto sul campo della diretta avversaria Carotenuto e del Vico Equense sul Città di Solofra, risultato finale 2-1.

Risultati Eccellenza girone B

Audax Cervinara 2 – Ercolanese 0

Buccino 0 – Agropoli 3

Carotenuto 0 – Montemiletto 1

Baronissi 0 – Costa d’Amalfi 0

San Marzano 2 – Faiano 0

Scafatese 2 – Giffoni sei Casali 2

Vico Equense 3 – Solofra 2

Virtus Avellino 3 – Sant’Agnello 0

Lioni 4 – Castel San Giorgio 3

Classifica

San Marzano 38

Agropoli 34

Ercolanese 32

Scafatese 31

Audax Cervinara 29

Virtus Avellino 23

Solofra 23

Costa d’Amalfi 20

Giffoni sei Casali 20

Faiano 19

Baronissi 17

Montemiletto 14

Castel San Giorgio 13

Carotenuto 13

Lioni 12

Sant’Agnello 12

Vico Equense 12

Buccino 11