A San Mauro Cilento l’affissione della Piramide Culturale del Cilento

Il Comune di San Mauro Cilento, nell’ambito del Premio Internazionale Cilento Poesia, aderisce all’iniziativa promossa da Menotti Lerro della Piramide del Cilento con i suoi incunaboli e le sue cinquecentine.

Sul territorio di San Mauro Cilento, è presente il Museo «Eleousa», una sezione è dedicata proprio alla biblioteca di libri antichi a stampa e di pregio che appartiene alla Famiglia dei Mazza Elleni provenienti da Costantinopoli nel 1453.

Nella biblioteca i pezzi più importanti sono gli incunaboli, testi a stampa del 1497 e del 1498 (Silio Italico e Columella, Varrone e Catone). In particolare il secondo che parla di agricoltura, mentre il primo racconta la seconda guerra punica. Le cinquecentine, invece, sono edite nel secolo successivo: il Codice di Giustiniano in quattro volumi, le Opere di S. Giovanni Crisostomo in cinque, le Vite di Plutarco, le Opere di Gregorio Magno e un libro liturgico.

La cerimonia di scopertura della targa si terrà presso il Museo “Eleousa” di San Mauro Cilento sabato 3 dicembre alle ore 16.00.

Rientrante nella Rete dei Musei del Parco e riconosciuto come museo di interesse regionale, l’esposizione oggi conserva manoscritti che vanno dal XVI al XIX secolo, reperti archeologici d’età greca e romana, oggetti della storia locale ed un’icona di Eleousa, proveniente dal palazzo imperiale di Costantinopoli.

Il Museo Eleousa è stato negli anni importante per studi e consultazioni, per ricerche genealogiche di archivio, per tesi di laurea e tirocini didattici. Diverse, inoltre, le mostre e le esposizioni organizzate, come quella relativa alla vicenda dei Paleologo: dei pannelli descrivono le vicende della famiglia imperiale d’Oriente a San Mauro Cilento e nel contempo la storia di cento anni del paese tra economia, arte e cultura.