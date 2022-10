Riapre il museo Eleousa di San Mauro Cilento

Il museo Eleousa di San Mauro Cilento è pronto a riaprire i battenti dopo alcuni anni di chiusura dovuti ad una serie di problematiche organizzative e all’emergenza sanitaria. Una buona notizia per la comunità, che avrà nuovamente a disposizione un importante polo culturale che espone antichissimi reperti di storia locale.

Museo Eleousa di San Mauro Cilento: la storia

Il taglio del nastro è previsto per venerdì 7 ottobre alle ore 18. Il museo Eleousa di San Mauro Cilento ha una storia ultra-ventennale. Era il 1999, infatti, quando nacque l’Associazione Culturale Eleousa, Museo – Biblioteca della Storia Socio-Religiosa del Cilento Antico che avviò il progetto, concretizzatosi poco dopo.

Ad essere allestiti allo scopo i locali dell’antica confraternita del Pio Monte dei Morti. Fanno parte degli spazi museali anche la sacristia e il coro ligneo, la saletta della canonica come pinacoteca e la direzione, insieme al salone grande per convegni ed incontri.

L’esposizione

Rientrante nella Rete dei Musei del Parco e riconosciuto come museo di interesse regionale, l’esposizione oggi conserva manoscritti che vanno dal XVI al XIX secolo, reperti archeologici d’età greca e romana, oggetti della storia locale ed un’icona di Eleousa, proveniente dal palazzo imperiale di Costantinopoli.

Il Museo Eleousa è stato negli anni importante per studi e consultazioni, per ricerche genealogiche di archivio, per tesi di laurea e tirocini didattici. Diverse, inoltre, le mostre e le esposizioni organizzate, come quella relativa alla vicenda dei Paleologo: dei pannelli descrivono le vicende della famiglia imperiale d’Oriente a San Mauro Cilento e nel contempo la storia di cento anni del paese tra economia, arte e cultura.