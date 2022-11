Agropoli: Maria Giovanna D’Arienzo torna in giunta

Il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha di nuovo la sua giunta al completo. Maria Giovanna D’Arienzo torna ad occupare la poltrona di vicesindaco, dopo i necessari chiarimenti con i vertici del Pd e con il riferimento politico locale Franco Alfieri.

Maria Giovanna D’Arienzo ri-nominata vicesindaco

Il primo cittadino, quindi, superate le perplessità iniziali, ha nominato nuovamente D’Arienzo come vicesindaco e assessore con deleghe a Politiche sociali, Qualità della vita e Centro storico. La prima delle tre, però, è soltanto formale poiché gran parte delle funzioni sono state affidate al consigliere Rosario Bruno.

Il commento

«Ho insistito tanto affinché il vicesindaco potesse tornare sui propri passi, pur consapevole del persistere delle problematiche di carattere personale che l’avevano portata alle dimissioni alcune settimane fa. I problemi diventano più leggeri se affrontati insieme», le parole di Mutalipassi.

Il primo cittadino chiosa: «Vanna è una risorsa troppo importante per la nostra Città, che non ci potevamo permettere di perdere. Con la giunta che torna al completo, siamo pronti ad affrontare nuove e avvincenti sfide per il bene di Agropoli».

Le dinamiche politiche

Il ritorno di Maria Giovanna D’Arienzo ricuce i rapporti tra lei e i Dem e ridà tranquillità all’amministrazione comunale che non trovava una valida alternativa per la giunta. Non solo: in attesa dell’esito del ricorso elettorale l’attuale squadra di governo cittadino non poteva permettersi di perdere un elemento fondamentale in chiave elettorale.