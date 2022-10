A Stella Cilento bambini impegnati nella raccolta delle olive. Ecco l’iniziativa

L’olio, fiore all’occhiello del Comune di Stella Cilento. L’Ente, infatti, ha avviato un percorso virtuoso per valorizzare l’oro del Cilento.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Massanova, in sinergia con la Pro Loco, ha deciso di coinvolgere i bambini avvicinandoli alle attività tipiche del luogo, un modo per imparare, divertendosi e condividendo attimi di socializzazione; un modo anche per ritrovare la normalità che tanto è mancata negli ultimi due anni.

Bambini di Stella Cilento impegnati nella raccolta delle olive, l’iniziativa

Studenti, bambini, ragazzi impegnati nella raccolta e nella premitura delle olive, insieme ai loro genitori, ma anche amministratori e sindaco compreso.

Un’iniziativa riscuote ormai da anni, buoni risultati e che permette di utilizzare parte dell’olio, come merenda per la scuola...le buone pratiche ispirate alla tradizione.

Pane e olio, la buona e sana merenda ispirata alla Dieta Mediterranea

Nel centro cilentano, infatti, per la ricreazione a scuola si mangia pane e olio. Su proposta di alcune mamme, infatti, qualche anno fa, per incoraggiare i bambini ad una buona e sana merenda, si è pensato di adottare uno stile alimentare più sano ispirandosi alla Dieta Mediterranea.

A Stella Cilento, inoltre, sono presenti ben tre frantoi e tante piccole aziende agricole che producono buonissimo olio extravergine di oliva.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con il Forum dei giovani e la Pro Loco, ad aprile, ha organizzato anche un incontro pubblico di presentazione de «La via dell’olio».

Una mappa delle ricchezze che permette di conoscere a fondo direttamente i produttori, è stato infatti ideato il primo percorso di turismo dell’olio in Campania.

Quella della raccolta delle olive è, certamente, un modo per inculcare nei bambini la filosofia del Km0, promuovendo il consumo di prodotti tipici locali.

Le finalità

L’iniziativa del Comune di Stella Cilento, assume ancora più significato in un momento storico, particolarmente, complesso. Si sente, spesso, parlare di agricoltura a Km0 e di consumo ecosostenibile. Il Km0 si riferisce proprio ai kilometri che percorre il prodotto per arrivare nelle mani del consumatore.

Inoltre, i territori cilentani sono ricchi di tipicità che vanno preservate e valorizzate, affinché possano essere apprezzate da più persone possibili, garantendo gusti e profumi a volte dimenticati, ma che è importante tramandare ai più giovani.