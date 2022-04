“La Via dell’olio”: a Stella Cilento, il primo percorso di turismo dell’olio in Campania

STELLA CILENTO. Il 4 aprile si è tenuto l’incontro pubblico di presentazione de “La Via dell’olio”. Organizzato dal Forum dei giovani, Proloco di Stella Cilento e amministrazione comunale presso l’aula consiliare del comune.

Hanno partecipato il Vicesindaco Vincenzo Vaccaro, il presidente della Proloco Arturo Vassalluzzo che hanno introdotto l’incontro. La relazioni sono state di Paolo Menza , presidente della proloco di Ortodonico sul progetto “Melincammino” e Renzo Vassalluzzo, che ha spiegato le ultime novità messe in campo dal decreto attuativo sull’oleotusmo.

“La Via dell’olio”, è una mappa delle nostre ricchezze che permette a chi vuole conoscerle di incontrare direttamente i produttori. E’ il primo percorso di turismo dell’olio in Campania. Permette, con un unico marchio, di strutturare offerte turistiche complessive ed è attivo tutto l’anno offrendo numerose iniziative e formazione per gli aderenti.

Il Covid ha bloccato questo progetto che ora diventa non solo possibile, ma necessario. Come hanno sottolineato Vincenzo Vaccaro e Arturo Vassalluzzo, si tratta di fare un lavoro di squadra per promuovere Stella Cilento per le sue comprovate risorse, ma con un unico marchio.