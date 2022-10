C’è la Stratorrese. Appuntamento podistico a Torre Orsaia

In uno dei luoghi più suggestivi dell’entroterra cilentano andrà in scena uno spettacolo sportivo dedicato a tutti gli appassionati di podismo. Domenica 9 ottobre c’è la StraTorrese, Scalata al Castello. L’appuntamento è a Torre Orsaia. L’iniziativa è promossa dall’associazione Carmine Speranza, con il patrocinio del Comune.

Il programma della Stratorrese

La StraTorrese partirà alle 10.30 da piazza Lorenzo Padulo. Si arriverà a Castelruggero e da qui gli atleti torneranno verso Torre dove è il traguardo, sempre in piazza Padulo.

La kermesse ha nel programma anche le staffette per i ragazzi (350 metri). Potranno iscriversi i giovani dagli 11 anni ai 14 anni.

Come partecipare

Le iscrizioni, come le classifiche ed il cronometraggio, saranno curate da “Camelot Sport” e dovranno pervenire non oltre le ore 20 di sabato 8 ottobre per quanto riguarda le società, mentre i singoli atleti, non tesserati con alcuna associazione, potranno iscriversi il giorno stesso della gara, domenica 9 ottobre 2022, entro le 10.

Gli eventi podistici nel comprensorio del Golfo di Policastro sono aumentati negli ultimi anni. Da Vibonati a San Giovanni a Piro, sono diversi i comuni che organizzano maratone. La StraTorrese è soltanto l’ultima che si è aggiunta all’elenco, pronta a coinvolgere tanti appassionati e ad offrire ai residenti una giornata di divertimento.