Disperso sul Cervati: salvato turista romano Il ragazzo è stato ritrovato spaventato ma in buone condizioni

PIAGGINE. Ancora un intervento di salvataggio sul Monte Cervati. E’ accaduto nella giornata di ieri. Un giovane turista romano che si trovava in località Vallivona ha perso l’orientamento perdendosi tra i boschi. Immediato l’allarme.

Disperso sul Cervati: i soccorsi

Sulle sue tracce i carabinieri del Parco delle stazioni di Valle dell’Angelo, Laurino e Vallo della Lucania. I soccorritori hanno impiegato diverse ore per ritrovarlo prima che facesse notte. Per fortuna tutto si è concluso nel migliore dei modi, il giovane era spaventato ma in buone condizioni.

Lo scorso weekend si era registrato un altro salvataggio, sempre a Piaggine. Tre escursionisti che si erano feriti precipitando in un burrone erano stati salvati dai Vigili del Fuoco non senza fatica (leggi qui).