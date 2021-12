Padula: Angelo Chirichella espone le sue opere nel convento San Francesco

PADULA. Dal 9 Dicembre e fino al 15 Gennaio 2022, il Convento di San Francesco, con la sua architettura medievale, farà da cornice alle opere di Angelo Chirichella, in programma il 9 Dicembre alle ore 18:00, che si confronteranno con una realtà preposta alla meditazione, fungendo da stimolo per avviare una riflessione che lasci il reale e l’effimero per cercare il “luogo” dell’altrove, ma senza distaccarsi dalla realtà.

In apertura, ci sarà il concerto di chitarra del maestro argentino, Juan Manuel Di Gruccio, che presenterà ai visitatori, il suo ultimo lavoro: “Diario de viaje“.

Il convento sarà aperto il lunedì e il giovedì dalle 17:30 alle 20:30 o su prenotazione e l’ingresso sarà gratuito.

Per info. officinadeserte@gmail.com info@comune.padula.sa.it

tel. 097577080