Celle di Bulgheria, aumentano caso Covid: “resistenza anche a fare i tamponi”

“Come avevamo previsto il numero dei conteggiati dal Covid 19 è aumentato. Nella giornata di ieri sono stati altri 3. Stiamo facendo il tracciamento dei contatti avuti con i positivi”.

A comunicarlo il comune di Celle di Bulgheria. Da palazzo di città emergono anche delle perplessità su alcune circostanze: “Devo dire che in alcuni casi incontriamo una inespiegabile resistenza persino a farsi il tampone. E ciò è veramenteg assurdo per la loro salute, per i parenti e per tutti noi”.

“Cerchiamo tutti insieme di fare molta attenzione ai nostri comportamenti : vacciniamoci, usiamo la mascherina e rispettiamo le distanze. Le feste natalizie sono vicine e…… non credo che ci farebbe piacere stare da soli in casa”, il commento del sindaco Gino Marotta.