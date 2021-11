San Giovanni a Piro, strade in pessimo stato: minoranza chiede interventi

SAN GIOVANNI A PIRO. «Il tema della viabilità rientra tra gli obiettivi principali per un territorio che vive di turismo, ma anche per tutti quei cittadini residenti che quotidianamente corrono non pochi pericoli data le pessime condizioni in cui versano le nostre strade».

Per tale ragione il capogruppo Sandro Paladino, supportato dai consiglieri D’Andrea, Di Mauro e Sorrentino del gruppo d’opposizione “Liberi di Scegliere” ha interessato della questione la Provincia di Salerno nella persona del Vice Presidente Carmelo Stanziola.

“Il dott. Stanziola – dichiara Paladino – si è prontamente attivato al fine di richiedere una perizia per l’intera statale 562, ed in particolare il tratto che interessa San Giovanni a Piro, Bosco e Scario fino ad arrivare a Policastro”.

“Auspichiamo che la Provincia intervenga nel più breve tempo possibile – continua Paladino – trovando le risorse necessarie per garantire a noi tutti di transitare in sicurezza sulle nostre strade e per accogliere i turisti nel migliore dei modi, noi faremo la nostra parte.”