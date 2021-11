Sapri, un incontro per promuovere lo studio della lingua tedesca

Sabato 20 Novembre alle ore 10:30 presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci” (Indirizzo Turistico) di Sapri, si terrà un convegno dal titolo “Lingua Tedesca, Turismo e Lavoro”. L’ I.I.S. “Leonardo da Vinci”, diretto dal Dirigente Scolastico Corrado Limongi, organizza l’iniziativa per promuovere la Lingua Tedesca, aprendo le porte alla stagione dell’Orientamento.

Il Turismo in Italia, in Campania e nel Cilento parla tedesco! L’Italia dai tempi di J. W. Goethe è il Paese più amato dai turisti tedeschi e lo studio della lingua offre ai giovani tantissime opportunità lavorative, anche in ambito turistico.

Oltre ad esperti del settore, sarà presente al Convegno anche il Dott. Stefano Ducceschi, Console Onorario di Germania a Napoli. Sarà possibile seguire in diretta il convegno sul canale YouTube dell’ I.I.S. “L. da Vinci”, al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCsr5itRcK8ps66EFQqyrpnw