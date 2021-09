Relax nel Cilento per l’attore americano Michael Doyle

Arriva nel cuore del Cilento Michael Doyle, attore americano, che ha scelto di trascorrere un po’ di relax a Laurino. Oggi la visita al borgo accompagnato da Gaetano Pacente, presidente della Pro Loco. Doyle è stato ospite di alcuni amici nel Cilento e ha apprezzato la bellezza dei luoghi.

Michael Doyle è conosciuto principalmente per il suo ruolo in Law & Order: Special Victims Unit come Ryan O’Halloran.

Tra i suoi film come interprete, ricordiamo: Max Steel (2016), The Invitation (2015), Jersey Boys (2014), Qualcosa di buono (2014), Rabbit Hole (2010), Laws of Attraction – Matrimonio in appello (2004), Shortcut to Happiness (2003). Tra le sue serie tv come interprete da segnalare anche The Romanoffs (2018).