La guida delle località costiere del Cilento più belle e accoglienti

Continua il nostro tour fra le perle del Cilento. Oggi ci troviamo nell’area più antica del Cilento, in pieno Parco Nazionale, dove si estende il Comune di San Mauro Cilento, un piccolo borgo medievale ricco di storia e tradizione.

Il territorio comunale si estende fra il Monte Stella e la Marina di Mezzatorre, una delle più note località balneari della Costa del Cilento premiata con la Bandiera Blue le Vele di Legambiente.

I tre nuclei abitati del paese, Casalsoprano, Casalsottano e Marina di Mezzatorre, un tempo erano distinti villaggi, mentre oggi conservano caratteristiche tipiche del borgo cilentano: piccoli nuclei di abitazioni contraddistinti da stradine e stretti vicoli immersi nella macchia mediterranea e circondati dagli ulivi secolari tipici del Cilento. Marina di Mezzatorre, invece, accoglie soprattutto turisti e visitatori.

Il borgo ha conservato e valorizzato gli aspetti caratteristici del passato: il centro storico con il suo lastricato di antiche pietre secolari, i vecchi archi, i ponti che si mimetizzano e sembrano quasi nascondersi in tutto in paese.

Di grande valore storico, il Palazzo Mazzarella che ospita un vecchio frantoio di legno del Settecento.

Per chiunque voglia unire relax e cultura, a San Mauro Cilento è possibile visitare, gratuitamente, il museo della Chiesa di San Mauro, in cui sono conservate le opere del pittore Matteo Cilento, uno fra gli artisti più conosciuti del territorio cilentano. Altri luoghi di interesse sono la Chiesa Madre, risalente al XII sec., e il Museo “Elusa” che custodisce testi antichi e manoscritti della cultura socio – religiosa della zona.

San Mauro è il luogo ideale sia per chi vuole godersi una vacanza al mare, sia per gli amanti del trekking e delle passeggiate nella natura: i sentieri sul Monte Stella sono di incredibile bellezza,dotati di segnaletica CAI e di una cartellonistica in grado di garantire serenità anche ai meno esperti.

La tranquillità di un borgo medievale unita alla vivacità di una località balneare: tutto a San Mauro Cilento… Buon divertimento!