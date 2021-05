Roccadaspide, esonero Tosap e più spazi gli esercizi pubblici

ROCCADASPIDE. Arrivano le agevolazioni per le attività commerciali del territorio, in particolare per quelle di somministrazione di alimenti e bevande. L’amministrazione comunale, infatti, ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2021 la validità delle disposizioni temporanee derogatorie al vigente regolamento della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche e per l’occupazione di suolo pubblico e al contempo anche tutti i titoli abilitativi in materia di occupazione di suolo pubblico già concessi in via straordinaria a causa dell’emergenza Sars-Cov-19.

Pertanto fino a fine anno le attività saranno esonerate dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi pubblici e per garantire il necessario distanziamento avranno la possibilità di aumentare le aree in concessione fino al 50% degli spazi in precedenza assegnati.

Le domande di nuove concessioni, purché funzionali all’attività svolta, sono rilasciate per superfici adeguate al rispetto delle misure di distanziamento; domande per l’occupazione di suolo pubblico o ampliamento delle superfici già concesse vanno presentate tramite istanza dell’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la planimetria, e per via telematica.

Ovviamente le strutture posizionate non dovranno interferire con il regolare passaggio pedonale né con le corsie di emergenza, e devono essere allocate nel rispetto delle disposizioni del Codice della strada.

Con apposite ordinanze temporanee in linea di viabilità saranno prorogate le disposizioni di viabilità precedentemente adottate, il tutto compatibile con le misure adottate dal Governo per il contenimento del contagio da Covid-19.