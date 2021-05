Anche a Monteforte Cilento arriva la Casa dell’Acqua. L’Amministrazione Comunale con a capo il sindaco Antonio Manzi, al fine di implementare servizi ai propri cittadini, e nel contempo, ridurre la produzione di rifiuti derivanti dagli imballaggi in PET dell’acqua, intende far predisporre sul proprio territorio comunale l’installazione di un impianto di distribuzione di acqua naturale depurata, micro filtrata o osmotizzata, refrigerata e gasata, prelevata dall’acquedotto pubblico, denominato “Casa dell’Acqua”.

L’ area in cui installare l’impianto è stata individuata nel Parcheggio in via Fontana; la concessione della zona di suolo pubblico avrà la durata di cinque anni e il corrispettivo per ciascun litro di acqua erogato, non dovrà superare il costo di € 0,05.

L’attivazione della struttura, permetterà una notevole riduzione dell’impatto ambientale, contribuendo alla riduzione della produzione di bottiglie in plastica e del conseguente inquinamento generato dalle attività di produzione e di trasporto a negozi e supermercati, di ritiro delle bottiglie utilizzate e trasporto a centri di trattamento per il riciclaggio, delle operazioni di lavorazione della materia prima secondaria per la realizzazione di prodotti in plastica riciclata.